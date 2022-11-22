Fatih Terim'in sarf ettiği cümle Galatasaraylıları heyecanlandırdı

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Galatasaray ile sayısız başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, GQ Türkiye dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın bir soruya verdiği cevap ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"BEKLEYELİM VE GÖRELİM"

Fatih Terim röportajda, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamada geleceğimiz yeni hikayenizin ilk cümlesi nedir?" sorusuna "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim..." cevabını verdi.

BAŞKANLIK SİNYALİ Mİ?

Deneyimli hocanın bu cevabı Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Fatih Terim'in bu açıklamasıyla Galatasaray'da başkanlığa göz kırptığının sinyalini verdiğini belirtti.