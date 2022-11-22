Fatih Terim'in sarf ettiği cümle Galatasaraylıları heyecanlandırdı - Son Dakika
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Fatih Terim'in sarf ettiği cümle Galatasaraylıları heyecanlandırdı

22.11.2022 12:17

Bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanan Galatasaray efsanesi ve Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden olan Fatih Terim, "Sıradaki hikayenizin ilk cümlesi nedir?" sorusuna verdiği, "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim" cevabı sarı-kırmızılı taraftarını heyecanlandırdı. Deneyimli hocanın bu cevabıyla Galatasaray başkanlığına göz kırptığının sinyalini verdiğini belirtti.

Galatasaray ile sayısız başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, GQ Türkiye dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın bir soruya verdiği cevap ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"BEKLEYELİM VE GÖRELİM"

Fatih Terim röportajda, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamada geleceğimiz yeni hikayenizin ilk cümlesi nedir?" sorusuna "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim..." cevabını verdi.

BAŞKANLIK SİNYALİ Mİ?

Deneyimli hocanın bu cevabı Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Fatih Terim'in bu açıklamasıyla Galatasaray'da başkanlığa göz kırptığının sinyalini verdiğini belirtti.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in sarf ettiği cümle Galatasaraylıları heyecanlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in sarf ettiği cümle Galatasaraylıları heyecanlandırdı - Son Dakika
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