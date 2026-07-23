Galatasaray, Ege Melisa Bükmen'i Transfer Etti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Ege Melisa Bükmen'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Ege Melisa Bükmen'i kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2004 doğumlu Türk smaçör Melisa Bükmen ile bir yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine VakıfBank'ta başlayan başlayan Melisa, Karayolları, SC Prometey, Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru takımlarında forma giydi.
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