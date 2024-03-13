Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 5 maç sonunda 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
Son hafta öncesinde Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen takımlarının ilk 2'yi garantilediği gruptan Galatasaray'ın çıkma şansı kalmadı.
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Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon yöneten Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile son 28 maçını kazanarak dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Al İttihad'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Al Hilal, 28 maçlık galibiyet serisiyle tarihte tek başına en uzun galibiyet serisine sahip oldu.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, kapanış seremonisiyle sona erdi. Erzurum'da düzenlenen organizasyona 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katıldı. Ukrayna, 19 madalya ile zirvede yer alırken Türkiye madalya kazanamadı. Kapanış töreninde ise Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalyayı kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalya ile en başarılı ülke oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalya kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalyayla en başarılı ülke oldu.
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik de disipline sevk edildi.
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