Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerini disipline sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik de disipline sevk edildi.