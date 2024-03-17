Galatasaray Ekmas, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti. Maçın hakemleri Ali Şakacı, Erhan Fürsel ve Didem Süer'di. Galatasaray Ekmas'ın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Bost oldu.

17.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:11
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Şakacı, Erhan Fürsel, Didem Süer

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10

Galatasaray Ekmas: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer, Mccormack 6, Göksenin Köksal 12

1. Periyot: 17-21

Devre: 31-43

3. Periyot: 48-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Ekmas, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti - Son Dakika
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