Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Erhan Fürsel, Didem Süer
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10
Galatasaray Ekmas: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer, Mccormack 6, Göksenin Köksal 12
1. Periyot: 17-21
Devre: 31-43
3. Periyot: 48-63
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Ekmas, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti - Son Dakika
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 300 yelkenci takımın katıldığı yarışlarda, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edildi. Yarışların son gününde uygun rüzgar çıkmayınca yatlar marinaya geri döndü. Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden takım, milli araya 3 puanla girdi. Takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi. Strandberg, Dele-Bashiru ve Rivas'ın attığı gollerle Hatayspor galibiyete ulaştı.
İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Chelsea, Leicester City'i 4-2'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi Chelsea, ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçta, Leicester City'nin beraberliği yakalamasına rağmen rakibinin 10 kişi kalmasının ardından etkinliğini artırarak galibiyete ulaştı.
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