Galatasaray Ekmas, PAOK mateco ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 6. haftasında yarın Yunanistan'ın PAOK mateco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PAOK Sports Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki son maçta Portekiz'in Benfica ekibini 87-63 yenen sarı-kırmızılılar, 3. sırada bulunuyor. PAOK mateco ise elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip 88-77 kazanmıştı.

Galatasaray Ekmas'ın, 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.