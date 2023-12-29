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Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u 72-70 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u 72-70 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 72-70 mağlup etti. Maçın salonu Mustafa Dağıstanlı'da oynandı ve hakemler Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak ve Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşti. Galatasaray Ekmas'ın en skorer oyuncusu McCormack 22 sayıyla öne çıktı.

Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor\'u 72-70 mağlup etti
29.12.2023 - 20:29,
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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Kyser 7, Bora Satır, Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Levi 10, Henry 14, Mooney 4, Göktuğ Baş 12, Arda Berk Kaya

Galatasaray Ekmas: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 11, Halilovic 6, Prepelic 12, Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, McCormack 22, Göksenin Köksal 5

1. Periyot: 14-16

Devre: 30-33

3. Periyot: 50-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 72-70 yendi.

Kaynak: AA
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