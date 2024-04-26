Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti

Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor\'u farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u 113-69 mağlup etti. Salon: Sinan Erdem, Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel, Kerem Yılmaz. Galatasaray Ekmas'ta İsmet Akpınar, Sadık Emir Kabaca ve Dee Bost 12'şer sayıyla öne çıktı.

26.04.2024 20:15
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel, Kerem Yılmaz

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 12, Sadık Emir Kabaca 12, Dee Bost 12, McCormack 9, Göksenin Köksal 5, Halilovic 9, Samet Geyik 14, Prepelic 13, Efe Vatan 2, Yeboah 15, Ruşen Kerem Erdem 1, Buğrahan Tuncer 9

Reeder Samsunspor: Bora Satır 11, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Göktuğ Baş 10, Muhammed Doğan Şenli 14, Mehmet Batuğ Gür 3, Alp Günyeli 9, Kaan Dikmen, Yusuf Sarıcaoğlu 7

1. Periyot: 23-28

Devre: 46-39

3. Periyot: 86-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u 113-69 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika

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