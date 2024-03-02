Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 27, Palmer 15, Yiğitcan Saybir 21, Enoch 11, Brown, Okben Ulubay 6, Jones
Galatasaray Ekmas: Bost 5, Prepelic 23, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 6, Mccormack 21, Karahan Tuan Efeoğlu 4, İsmet Akpınar 5, Halilovic 2, Yeboah 17, Buğrahan Tuncer 7
1. Periyot: 30-21
Devre: 49-51
3. Periyot: 65-70
5 faulle oyundan çıkan: 33.20 Jones (Türk Telekom)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, 15-0'lık seri yakalayarak mücadelenin ilk 5 dakikasını 19-5 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk çeyreği 30-21 önde tamamladı.
İkinci periyodun başlarında daha etkili oynayan Galatasaray Ekmas, 12. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) indirdi. Geri kalan dakikalarda her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, son dakikaları daha iyi oynayan Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 51-49 önde gitti.
Üçüncü periyoda 7 sayılık (51-58) seriyle başlayan Galatasaray Ekmas'a, Türk Telekom 7 sayıyla karşılık verirken mücadelenin 25. dakikası 58-58 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra dış atışlarda etkinliği artıran konuk ekip, 28. dakikayı 66-59 önde geçerken, mücadelenin üçüncü çeyreği Galatasaray Ekmas'ın 70-65 üstünlüğüyle sona erdi.
Final periyoduna her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, konuk ekip, mücadelenin 35. dakikasını 81-78 önde geçti. İki takım da hücumda etkili oyununu sürdürürken, son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Galatasaray Ekmas, 92-90 kazandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi - Son Dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Büyükler sağ kol müsabakaları ve bedensel engelliler sağ ve sol müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Samsun Valisi, federasyon başkanı ve il müdürü tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, evinde Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak birer puanı paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Hakemlerin Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal ve Mehmet Dura olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?