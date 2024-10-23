Galatasaray - Elfsborg Maçı Detayları

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli