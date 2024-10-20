Galatasaray Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile 23 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.