Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.