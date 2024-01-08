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Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı
08.01.2024 - 18:17,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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