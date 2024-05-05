Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor\'u konuk etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Sivasspor'u konuk etti. Galatasaray, son 22 maçın 20'sini kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen bir performans sergiledi. Wilfried Zaha ise bir maç aradan sonra kadroya döndü. Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar tribünden takip etti.

05.05.2024 19:09
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Sivasspor'u konuk etti.

Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius yer aldı.

Ligde son 22 maçın 20'sini kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, birçok rekoru da kırdı. Son 15 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, kadro istikrarını korudu.

Buruk, Sivasspor mücadelesine ligin 33. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor ve 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçlarında sürdüğü kadroyu çıkardı.

Zaha bir maç sonra kadroda

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, bir maçın ardından kadroya girdi.

Ağrısı nedeniyle geçen haftaki Adana Demirspor maçı için deplasmana götürülmeyen Zaha, Sivasspor mücadelesinde kadroya alındı.

Şampiyon sutopu takımı taraftarı selamladı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, taraftarlarla buluştu.

Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu elde eden ve LEN Challenger Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılı takımın sporcuları, mücadele öncesinde RAMS Park'a geldi.

Başkan Dursun Özbek ile basın mensuplarına poz veren sporcular, kupalarla tribünleri dolaştı.

RAMS Park yine kapalı gişe

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynadı.

Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.

Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar, tribünden takip etti.

Jandarma'nın 185. yaşı kutlandı

Galatasaray Kulübü, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Müsabakaya sarı-kırmızılı futbolcular, "Vatanın her yerinde, milletinin emrinde Jandarma 185 yaşında" yazılı pankartla çıktı.

Çocukların jandarma kıyafetiyle çıktığı seremoninin ardından hakem ve takım kaptanlarına jandarma personeli tarafından çiçek verildi.

Kaynak: AA

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