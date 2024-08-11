Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık dönemi programı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık dönemi programı belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2024-25 sezonu hazırlık dönemi için programını açıkladı. İstanbul'da başlayacak olan antrenmanlar, İtalya'nın Bormio kentinde devam edecek. Takım, İtalya'da Trapani Shark, Monaco ve Fraport Skyliners ile hazırlık maçları yapacak.

11.08.2024 17:44
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık döneminin birinci etap programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü Büyükçekmece Basketbol ile geçekleştireceği hazırlık karşılaşmasına kadar antrenmanlarını İstanbul'da sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, ilk etap çalışmalarının son bölümünü 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bormio kentine gerçekleştirecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da sürdüreceği kamp çalışmaları süresince 31 Ağustos'ta İtalyan temsilcisi Trapani Shark, 2 Eylül'de Fransız ekibi Monaco ve 4 Eylül'de Almanya'dan Fraport Skyliners ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, Fraport Skyliners maçının ardından İstanbul'a dönerek birinci etap çalışmalarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık dönemi programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık dönemi programı belli oldu - Son Dakika
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