Galatasaray Eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Konuşma - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Konuşma

Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün sürdürülebilirliği için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirtti. Timur ayrıca, Florya projesinin kulüp tarafından yapılması gerektiğini ve bu sayede en büyük getirinin elde edileceğini düşündüğünü ifade etti.

06.07.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Bizim getiriye, fona, Galatasaray'ın sürdürülebilirliğine olan ihtiyacımızın en önemli nüvelerden biri de birlik ve beraberlik. Geçtiğimiz 2 yılda bunu yansıttık ve başarılar da geldi. Florya'dan da inşallah en büyük getiriyi elde ederek bu şekilde devam eder diye düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme amacıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sürüyor. Toplantıya katılan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kürsüye çıkarak söz aldı. Timur yaptığı konuşmada, "Başkanımızla 2-3 gün önce mevcut yetkiyle ilgili bir araya geldik. İçerisinde olmaya fikri aşamasından itibaren gayret ettiğim bir proje ve projeler söz konusu. Bunun her şeyinin düşünülmüş, dört başı mahmur olması için çeşitli önergeler vardı. Buradaki esas nokta aslında dünyada da bir ilk olacak fona dönüşmesi. Temelde bu fikrin çıkmasının sebebi şuydu; borcumuzu kapatsak bile sürdürülebilirliği sağlamak için her sene negatif üretme potansiyelimiz olan rakamı karşılayacak kadar fona ihtiyacımız var. Fona ihtiyacımız var ve zarar edeceğimiz miktarı karşılaması lazım. Çıkacak rakamın önce borcu kapayacak sonra da fon oluşturacak şekilde olması lazımdı. O yüzden de blokeli hesap kısmı çok önemliydi" diye konuştu.

"Galatasaray'ın sürdürülebilirliğine olan ihtiyacımızın önemli nüvelerinden biri birlik ve beraberlik"

Florya projesini kulübün kendisinin yapması fikrinde olduğunu söyleyen Timur, "Ben kişisel olarak kendimiz yapmalıyız fikrindeyim. Bunun artıları eksileri muhakkak vardır. Bu işin Galatasaray'a en maksimum getiriyle sonuçlanabilmesi için belki yönetimimiz genel kuruldan sonra üst komisyon oluşturur. Geçmişte Riva için başkanımız yapmıştı. Neticede büyük uğraşlar verildi. Yıllar sonra Galatasaray kendi parasıyla bir yer satın aldı. Paranın blokede olması, getirisinin futbol dışı branşlara sağlanması koruyucu bir şey sağlıyor. Bizim getiriye, fona, Galatasaray'ın sürdürülebilirliğine olan ihtiyacımızın en önemli nüvelerden biri de birlik ve beraberlik. Geçtiğimiz 2 yılda bunu yansıttık ve başarılar da geldi. Florya'dan da inşallah en büyük getiriyi elde ederek bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Galatasaray'da 3 sene görev aldım, herkesten hakkını helal etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erden Timur, Galatasaray, Sportif AŞ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Konuşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Konuşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement