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Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve sahasındaki kaybetmeme serisine devam etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı ve evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı
20.12.2023 - 22:05,
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Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve sahasındaki kaybetmeme serisine devam etti. Cimbom evinde son olarak Giresunspor'a kaybetti. Aslan bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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