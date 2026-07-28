Galatasaray Eylül Karadaş'ı Kadroda
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Eylül Karadaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karadaş'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 24 yaşındaki pasörle 1 yıllık anlaşma imzalandı.
Profesyonel kariyerine İlbank ile başlayan Eylül, Karayolları ve Zeren Spor takımlarında forma giydi.
Kaynak: AA
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