Galatasaray, Eyüpspor ile 33. Haftada Karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Eyüpspor ile 33. Haftada Karşılaşacak

Galatasaray, Eyüpspor ile 33. Haftada Karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, sezonun başındaki randevuda rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu maçta da hata yapmadan Fenerbahçe'nin 5 puan önündeki liderliğini sürdürmek istiyor. Takımda Barış Alper Yılmaz cezalı, Victor Osimhen ve diğer bazı oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor. Maçın hakemi Çağdaş Altay.

26.04.2025 09:54
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Eyüpspor ile ligde 2. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar, 24 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlikle aldığı 77 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Galatasaray, Eyüpspor karşısında da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

2. randevu

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle aldığı 38 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Aslan ligde dış sahada son olarak Samsunspor ile mücadele etti ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

4 maçlık galibiyet serisi

Bu sezon son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

Victor Osimhen gol krallığında zirvede

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 25 maçta görev aldı ve rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Osimhen bu performansıyla ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 30 gol sevinci yaşadı.

Victor Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yakalayacak. Osimhen en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 30 karşılaşmada kalesinde 29 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Cimbom ayrıca ligde üst üste 2, toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı.

Ligde rakip fileleri 73 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. ekip olarak bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz cezalı

Galatasaray'da, Eyüpspor maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. Bodrum FK müsabakasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü ve Eyüp karşısında yer alamayacak.

3 futbolcu sınırda

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Eyüpspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara da sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada Sivasspor maçında cezalı olacak.

Ahmed Kutucu eski takımına karşı ilk kez

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Eyüpspor maçında görev alması durumunda eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Kutucu, ara transfer döneminde eflatun-sarılılardan, sarı-kırmızılılara transfer oldu. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen ve uzun seneler forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da, Galatasaray'a karşı 2. kez rakip olacak.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Eyüpspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Eyüpspor ile 33. Haftada Karşılaşacak - Son Dakika

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