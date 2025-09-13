Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

(İSTANBUL)- Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında, Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Batuhan Kolak yönetti.

Galatasaray 73. dakikada Mauro İcardi'nin attığı golle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. 89. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.