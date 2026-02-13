Galatasaray, Eyüpspor\'u 5-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Onguene'nin geri pasında araya giren Osimhen, müsait pozisyondaki Icardi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat yakın köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
68. dakikada Osimhen'in topuk pasında Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
70. dakikada İlkay'ın savunma arkasına havadan pasında topla buluşan Barış Alper'in sağ taraftan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Icardi, ağlara gönderdi. 4-0
71. dakikada Rotariu'nun sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra vuruşunda savunmadan seken topu Metehan yakın mesafeden filelere yolladı. 4-1
87. dakikada Singo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği topu Onguene ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. 5-1
Stat: RAMS Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Kaan Ayhan dk. 74), Davinson Sanchez (Wilfried Singo dk. 46), Abdülkerim Bardakcı (Renato Nhaga dk. 58), Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Yaser Asprilla dk. 46), Mauro Icardi, Noa Lang (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira
Teknik Direktör: Okan Buruk
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski (Charles Raux Yao dk. 80), Emre Akbaba (Taşkın İlter dk. 60), Lenny Pintor (Metehan Altunbaş dk. 46), Angel Torres (Denis Radu dk. 46), Umut Bozok (Dorin Rotariu dk. 60)
Yedekler: Marcos Monteiro, Abdou Khadre, Ismaila Manga, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atilla Gerin
Goller: Yunus Akgün (dk. 2), Mauro Icardi (dk. 33, 48 ve 70), Jerome Onguene (dk. 87 k.k.) (Galatasaray) Metehan Altuntaş (dk. 71) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (dk. 38) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Taşkın İlter, Mateusz Legowski (Eyüpspor) - İSTANBUL
