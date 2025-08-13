Galatasaray Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fatih Karagümrük maçının taktik çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.