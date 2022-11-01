Köprüden atlayan eski sporcu için Galatasaray'dan açıklama! Parasını alamadığı için mi intihar etti?

Galatasaray'ın eski milli voleybolcusu Metin Görgün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kendini atarak intihar etti. 61 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı milli sporcu için ortaya atılan iddia ise çok konuşulmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp olay iddia için bir açıklama yaptı.

GALATASARAY İDDİALARI YALANLADI

Hayatını kaybeden eski sporcu Metin Görgün'ün intiharının Galatasaray'ın kendisine olan borcu sebebiyle iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DOĞMUŞTUR"

Uzun yıllar formamızı terletmiş olan eski milli oyuncularımızdan Metin Görgün'ün vefatı ile ilgili olarak bugün www.odatv4.com internet sitesinde yer alan "Spor Dünyasını yasa boğan intihar… Galatasaray'a yazdığı mesaj" içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

"HERHANGİ BİR ALACAKLARI YOK"

Bahsi geçen haberde Metin Görgün'ün Galatasaray'dan 5 Milyon TL'lik alacakları sonucunda finansal olarak krize sürüklendiği ve girdiği bunalım sonucu kendisini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atmak suretiyle intihar ettiği ifade edilmiştir. Söz konusu haber içeriğinde yer alan bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Nitekim Promega Tekstil Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından da konu hakkında yapılan açıklamada Kulübümüz iştiraki olan Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş'den vadesi geçmiş herhangi bir alacakları olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur.

"BU TARZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ"

Hem Kulübümüzü hem de yönetim kurulumuzu zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bu tarz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Bu vesileyle merhum Metin Görgün'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk Spor camiasına başsağlığı dileriz.