Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi için RAMS Park'a hareket etti.
Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.
Galatasaray kafilesini, tesislerde sarı-kırmızılı taraftar uğurladı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin Hareket Edildi - Son Dakika
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