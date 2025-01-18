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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Yarın

Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko ile derbi maçında karşılaşacak. Maç saat 20.30'da.

18.01.2025 13:47
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı son 9 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, toplamda ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve ilk sırada yer aldı.

Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki sarı-kırmızılıların ise 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son buldu.

Bu sezon 14 müsabakada 10 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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