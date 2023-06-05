Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan Ali Koç'a dönerek aynı şarkıyı söyledi! Başkan tribünü hemen terk etti - Son Dakika
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Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan Ali Koç'a dönerek aynı şarkıyı söyledi! Başkan tribünü hemen terk etti

05.06.2023 12:57

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç sonrası sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a bakarak "Benimle oynama" şarkısını söyledi. Koç'un parçanın tam "Uğurlar olsun" kısmının söylendiği an yerinden ayrılması ise sosyal medyada ilgi çekti.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerken Nef Stadı'nda mücadelenin ardından çalan şarkı gündem oldu.

ALİ KOÇ'A DÖNÜP SÖYLEDİLER

Derbi zaferi sonrası Burak Kut'un "Benimle Oynama" şarkısının çaldığı Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Koç'a dönerek parçanın bir kısmını söyledi. Koç'un "Uğurlar olsun" sözlerinin söylendiği sırada stattan ayrılması sosyal medyada büyük ilgi çekti.

33 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü bu sezon itibarıyla tamamen dip yaptı. Sarı-lacivertliler, 33 yıl sonra ilk kez iki maçta da Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon Jorge Jesus yönetiminde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyeti yaşayamadı.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: ortada böyle bir karne var ve çocuk babasına "ben başarılıyım" diyor...zaten bu ülkede yaptığı işler için, "ben yapamadım, özür dilerim, ayrılıyorum" diyen birisini gören var mı? Cevap Yaz 37 0 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan Ali Koç'a dönerek aynı şarkıyı söyledi! Başkan tribünü hemen terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan Ali Koç'a dönerek aynı şarkıyı söyledi! Başkan tribünü hemen terk etti - Son Dakika
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