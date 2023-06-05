Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerken Nef Stadı'nda mücadelenin ardından çalan şarkı gündem oldu.
Derbi zaferi sonrası Burak Kut'un "Benimle Oynama" şarkısının çaldığı Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Koç'a dönerek parçanın bir kısmını söyledi. Koç'un "Uğurlar olsun" sözlerinin söylendiği sırada stattan ayrılması sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Fenerbahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü bu sezon itibarıyla tamamen dip yaptı. Sarı-lacivertliler, 33 yıl sonra ilk kez iki maçta da Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon Jorge Jesus yönetiminde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyeti yaşayamadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan Ali Koç'a dönerek aynı şarkıyı söyledi! Başkan tribünü hemen terk etti - Son Dakika