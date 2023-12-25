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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde Icardi'nin Gözünün Morardığı Fotoğrafı Paylaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde Icardi'nin Gözünün Morardığı Fotoğrafı Paylaştı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşarak, Türk futbolunun manipüle edildiğini belirtti.

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde Icardi\'nin Gözünün Morardığı Fotoğrafı Paylaştı
25.12.2023 - 00:33,
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşarak, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaştı. Icardi, ilk yarıda ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku ile girdiği pozisyonda yerde kalmıştı.

Paylaşımda ayrıca, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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