Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Oyuncular Arasında Gerginlik - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Oyuncular Arasında Gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Oyuncular Arasında Gerginlik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Oyuncuların zemin kontrolüne çıktığı sırada yaşanan tartışmaya diğer futbolcular ve görevliler de dahil oldu. Arbedede bazı futbolcular yere düştü ve güçlükle ayrıldılar. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı sakinleştirilmeye çalışıldı ve Fenerbahçeli futbolculara tribünden su şişesi atıldı.

19.05.2024 18:05
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.

Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı güçlükle sakinleştirildi. Tribünlerden soyunma odasına giden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Oyuncular Arasında Gerginlik - Son Dakika

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