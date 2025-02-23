Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yabancıların Etkisi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yabancıların Etkisi

Son 11 sezonda oynanan derbilerde 38 golün 31'ini yabancı futbolcular attı.

23.02.2025 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise Türk oyuncular 3 kez gol sevinci yaşadı.

24 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 11 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Geride kalan 11 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih

Stat

Organizasyon

Skor (FB-GS)

Goller

25.08.2014

 Manisa 19 Mayıs

TFF Süper Kupa

0 - 0

-

18.10.2014

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 2

Alper Potuk/ Sneijder (2)

08.03.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 0

Kuyt

25.10.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 1

Diego/ Olcan Adın

13.04.2016

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

26.05.2016

Antalya

Türkiye Kupası

0 - 1

Podolski

20.11.2016

Ülker

Süper Lig

2 - 0

 Van Persie (2)

23.04.2017

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 0

Josef de Souza

22.10.2017

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

17.03.2018

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

02.11.2018

Türk Telekom

Süper Lig

2 - 2

Valbuena, Jailson/ Donk, Linnes

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1 - 1

Eljif Elmas/ Onyekuru

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

1 - 3

Kruse/ Donk, Falcao, Onyekuru

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

0 - 1

Mustafa Muhammed

21.11.2021

Nef

Süper Lig

2 - 1

 Mesut Özil, Crespo/ Kerem Aktürkoğlu

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Zajc, Serdar Dursun

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 3

 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

04.06.2023

Nef

Süper Lig

0 - 3

 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi

24.12.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

07.04.2024

11 Nisan (Şanlıurfa)

TFF Süper Kupa

0 - 3 (Hükmen)

Mauro Icardi

19.05.2024

RAMS Park

Süper Lig

1 - 0

Çağlar Söyüncü

21.09.2024ÜlkerSüper Lig1 - 3Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yabancıların Etkisi - Son Dakika

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