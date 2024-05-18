Galatasaray, Fenerbahçe Derbisini Kazanarak Şampiyonluğunu İlan Etmek İstiyor - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisini Kazanarak Şampiyonluğunu İlan Etmek İstiyor

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisini Kazanarak Şampiyonluğunu İlan Etmek İstiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, son 24 lig maçını kaybetmedi ve evinde yenilmedi. Ayrıca, ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Mauro Icardi'nin son 8 maçta attığı 9 golle önemli bir katkı sağladığı da biliniyor. Galatasaray, son 3 derbide gol yememe başarısı gösterdi. Ancak, 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

18.05.2024 10:42
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar derbiden galibiyet ya da beraberlik aldığı takdirde sezonu şampiyon tamamlayacak. Kaybetmesi durumunda ise son hafta Konyaspor deplasmanında en az 1 puan şampiyonluk için yetecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiyi kazanarak şampiyon olmak istediklerini söylemişti.

Son 24 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki karşılaşmalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 17 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Evinde yenilmiyor

Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçtan sonra sahasında kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. Galatasaray derbiyi kazanması durumunda sezonu evinde puan kaybetmeden tamamlayacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 maçta kalesinde 24 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi'den son 8 maçta 9 gol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ligde son haftalarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli bir katkıya verdi. Icardi bu süreçte ligde son 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırdı. Bu sezon ligde 32 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Arjantinli golcünün 8 de asisti bulunuyor.

Mauro Icardi ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 müsabakada ise 3 gol kaydetti.

Ligdeki son 3 derbide gol yemedi

Fenerbahçe ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine kaybetmeyen Galatasaray bu maçlarda savunma performansıyla da öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 3 derbide gol yemedi. Aslan bu derbilerin ikisini 3-0 kazanırken, 1 mücadele de 0-0 sona erdi.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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