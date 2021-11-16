Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışması yaptığı belirtildi.

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