Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi

Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa\'ya geldi

Galatasaray, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Galatasaray Futbol Okulları hocaları ve öğrencileri tarafından karşılanan sarı-kırmızılı kafileye çiçek verildi. Havalimanında yoğun ilgi gören Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların eşlik ettiği bir konvoyla otele götürüldü.

06.04.2024 18:39  Güncelleme: 18:40
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2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak karşılaşma için özel uçakla GAP Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi Şanlıurfa Galatasaray Futbol Okulları hocaları ve öğrencileri karşıladı.

Teknik direktör Okan Burak ve futbolculara çiçek verildi.

Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, alandan çıkmakta zorlandı.

Taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde kafileyi kalacağı otele uğurladı. Havalimanına gelen taraftarlar, yüzün üzerinde araçla otobüsün ardından konvoy yaparak takıma eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi - Son Dakika

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