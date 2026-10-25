RAMS Park'ta 39 maçlık seri: Galatasaray evinde en son Fenerbahçe'ye kaybetti - Son Dakika
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RAMS Park'ta 39 maçlık seri: Galatasaray evinde en son Fenerbahçe'ye kaybetti

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RAMS Park\'ta 39 maçlık seri: Galatasaray evinde en son Fenerbahçe\'ye kaybetti
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Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 39 maçta yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıları evinde en son 2023-2024 sezonunda 1-0 yenen Fenerbahçe, yarın 21.30'da başlayacak 9. hafta derbisinde RAMS Park'a konuk olacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynayacağı Fenerbahçe'yi mağlup ederek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.

Aslan, derbiden galip ayrılıp hem şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak hem de rakibiyle puan farkını açmak istiyor.

39 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

OSİMHEN FENERBAHÇE'YE KARŞI HİÇ KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 maç oynadı. Osimhen'in görev aldığı bu müsabakalarda Aslan yenilgi almazken, 3 galibiyet elde etti, 2 defa da berabere kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu 5 derbide fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.

LEAO VE BATRAKOV İLK DERBİSİNE ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferleri ilk derbi heyecanını Fenerbahçe'ye karşı yaşayacak. Sarı-kırmızılılarda ilk transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu, görev alması durumunda ilk kez derbide oynayacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlileri olarak yer alıyor. İki futbolcu da bugüne kadar sarı-lacivertlilere karşı 11'er kez sahada yer aldı. Bu maçlarda Torreira 2, Barış Alper de 1 kez gol sevinci yaşadı. Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın dışında Abdülkerim Bardakcı 10, Yunus Akgün ile Kaan Ayhan da 8'er kez, Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti.

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ile Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart cezası sona erdi. İki futbolcu görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

8 MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, 8 karşılaşmanın 5'inde de kalesini gole kapatamadı.

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Kaynak: İHA
GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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