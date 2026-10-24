Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi Kemerburgaz\'da taktik çalışmayla hazırlandı

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi Kemerburgaz'da taktik çalışmayla hazırlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlığını Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik çalışmayla sona eren antrenmanın ardından hazırlıklar yarın saat 17.00'de tamamlanacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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