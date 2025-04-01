Galatasaray Fenerbahçe Maçına Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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