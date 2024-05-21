Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama

Geniş Video İzle

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 35 kişi hakkında da çeşitli suçlamalarla işlem yapıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saha içine girmesi ve stadyum müdürüne yapılan müdahale de olaylar arasında yer aldı. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili olarak idari ve adli tahkikatın devam ettiğini belirtti.

21.05.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldığını, 35 kişi hakkında da "yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat" işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray–Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınlar yapıldığı" kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir. ?Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2 bin 318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır. Müsabaka esnasında 6222 sayılı yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır. ?Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amiri'nin talimatı ile sonlandırılmıştır.

Ali Koç stad güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içine girmiş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

?Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç'ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. ?Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52'de sağlanmıştır.

Stadyum müdürüne darp girişiminde bulunan 5 kişiye işlem başlatıldı

Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

?Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

?Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır.

?Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama
Kaynak: ANKA

Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement