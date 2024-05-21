Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama

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(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldığını, 35 kişi hakkında da "yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat" işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray–Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınlar yapıldığı" kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir. ?Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2 bin 318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır. Müsabaka esnasında 6222 sayılı yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır. ?Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amiri'nin talimatı ile sonlandırılmıştır.

Ali Koç stad güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içine girmiş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

?Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç'ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. ?Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52'de sağlanmıştır.

Stadyum müdürüne darp girişiminde bulunan 5 kişiye işlem başlatıldı

Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

?Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

?Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır.

?Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."