Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Ardından Soyundurma Odası Koridorları Karıştı

Spor

- Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından soyunma odası koridorları karıştı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, maçın ardından tekrar sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulundu. Buna tepki gösteren Galatasaraylı yöneticiler ile sarı-lacivertliler arasında hem saha içinde hem de soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Derbi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Sarı-kırmızılı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı.

Bunun üzerine Galatasaraylı idareciler tepki gösterince saha içinde tekrar gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek Fenerbahçeli yönetici ve oyuncuları soyunma odasına aldı.

Sarı-lacivertli kafile, stattan çıkış yaparken yine sarı-kırmızılı yetkililerle tartışma yaşasa da güvenlik ekipleri olayların büyümesini engelledi.