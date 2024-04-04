Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor

Ankaragücü futbolcuları ve yöneticileri taraftarların düzenlediği iftara katıldı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde bazı futbolcular ve yöneticiler, Altındağ'da düzenlenen iftara katıldı. Eski başkan Faruk Koca, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kulüpler arasında adil rekabetin önemine vurgu yaptı. İftar organizasyonu için taraftarlara teşekkür eden Koca, birliğin ve beraberliğin güçlenmesini sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine değindi.