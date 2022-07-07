Galatasaray'dan TFF'ye "beş yıldızlı logo" itirazı Açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan TFF'ye "beş yıldızlı logo" itirazı Açıklaması

07.07.2022 11:39
Galatasaray'dan TFF'ye "beş yıldızlı logo" itirazı Açıklaması

Galatasaray Kulübü, "ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması" talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Galatasaray Kulübü, "ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması" talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin dün internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı.

TFF tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.

"62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonunun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan sorunlu bir düşüncenin ürünüdür." denilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:

"İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez. İnanıyoruz ki sadece Galatasaray camiasının değil, diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalarını asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yanında olmaya davet ederiz."

Federasyona çağrı

TFF yönetiminin göreve geldiği ilk günden bu yana eylem ve söylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "TFF'nin ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu orta oyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz." denildi.

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Kaynak: AA

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