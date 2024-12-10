Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır uğraştığı yıldız için düğmeye bastı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır uğraştığı yıldız için düğmeye bastı

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Uzun zamandır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca, Galatasaray'a da önerildi.

10.12.2024 14:16
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray'a, Anderson Talisca'nın önerildiği iddia edildi. TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu" dedi.

Açıklamalarına devam eden Yürekli "Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor. Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında. Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Galatasaray yönetiminin, Talisca'nın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü, ancak son kararı konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk verecek.

Galatasaray, Fenerbahçe\'nin aylardır uğraştığı yıldız için düğmeye bastı

Anderson Talisca, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır uğraştığı yıldız için düğmeye bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alpi:
    TANGALI Ferhat yine piyasaya çıkmış :)))) salıncaklı kuş seni 25 1 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferad sever aannn sini konuşturmayı, güzel yüzlüdür ama boslan cok pekgrnmez :))) 21 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Rakiplerimizde ferhat gibi ml taraftarlar ve yöneticiler oldukça Galatasaray her yıl şampiyon olur :D Galatasaray taraftarının bilinci, zekası kulübümüzü yükseltirken, rakiplerimiz kendi kulüplerini aşağı çekiyor :D 19 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Wanda, Esat, Talisca... Boş boş haberleri bırakın... 8 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    stadını bile vatandaşların vergileriyle toki yaptıran 5saraya bak sen gene Beşiktaşın artiklarinın peşine düşmüş 1 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    osimhen fenerbahçeye sara Beşiktaşa 1 5 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Fenerbahçe isterse alır, istemezse de siz alsanız alsanız başını alırsınız 6s :) 0 2 Yanıtla
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