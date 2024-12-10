Galatasaray, Fenerbahçe\'nin aylardır uğraştığı yıldız için düğmeye bastı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray'a, Anderson Talisca'nın önerildiği iddia edildi. TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu" dedi.

Açıklamalarına devam eden Yürekli "Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor. Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında. Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Galatasaray yönetiminin, Talisca'nın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü, ancak son kararı konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk verecek.