Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Galatasaray Kulübü, emeğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, tüm emek verenlerin gününü kutladı. Fenerbahçe Kulübü ise tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutladığını belirtti. Beşiktaş Kulübü ise ülkedeki tüm emekçilerin ve halkın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01.05.2024 12:03
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Dünya medeniyetinin gücü emek ve dayanışmadan gelir. İnsanoğlu tüm hayati kazanımlarını emek yoluyla edinir ve dayanışma yoluyla kendinden sonraki kuşaklara aktarır. Bugün bir fırına girdiğimizde bizleri karşılayan farklı renklerdeki türlü ekmeğin, yerleşik hayata geçen tarih öncesi insanların buğdayı ıslah edişinin mirası olması gibi… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun, dünya ve gelecek için emek veren tüm eller sağ olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübü de resmi hesabından, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" yazısıyla bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama paylaşımında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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