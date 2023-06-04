Galatasaray, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

04.06.2023 17:27

Galatasaray, efsane parçalı adlı iç saha formasının tanıtım videosunda Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra standında açtığı 'Feed From Desire' şarkısını kullanarak rakibine gönderme yaptı. Futbolcuların da yer aldığı klipte sazın başına Sacha Boey, davula Lucas Torreira, DJ kabinine ise Sergio Oliveira geçti. Orkestra şefi ise Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisine saatler kala ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar 'efsane parçalı' adlı iç saha forması için bir tanıtım videosu yayınladı.

G.Saray, forma tanıtım klibinde F.Bahçe'yi tiye aldı! Futbolculardan olay gönderme

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

2023-24 sezonu yeni formasının tanıtım videosunda Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra standında açtığı 'Feed From Desire' şarkısı kullanıldı.

G.Saray, forma tanıtım videosunda F.Bahçe'yi tiye aldı! Futbolculardan olay gönderme

FUTBOLCULAR COŞTU

Galatasaray'ın tanıtım klibinde sazın başına Sacha Boey, davula Lucas Torreira, DJ kabinine ise Sergio Oliveira geçti. Orkestra şefi ise Fernando Muslera oldu.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı - Son Dakika
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