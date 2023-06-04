Galatasaray, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisine saatler kala ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar 'efsane parçalı' adlı iç saha forması için bir tanıtım videosu yayınladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

2023-24 sezonu yeni formasının tanıtım videosunda Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra standında açtığı 'Feed From Desire' şarkısı kullanıldı.

FUTBOLCULAR COŞTU

Galatasaray'ın tanıtım klibinde sazın başına Sacha Boey, davula Lucas Torreira, DJ kabinine ise Sergio Oliveira geçti. Orkestra şefi ise Fernando Muslera oldu.