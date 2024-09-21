Galatasaray, Fenerbahçe'yi Yendi

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Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. - İSTANBUL