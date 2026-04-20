Galatasaray Finalde Kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Opet'e 68-55 yenilen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenör Fırat Okul, sezon boyunca her kulvarda güzel mücadele ettiklerini söyledi.

Okul ile basketbolculardan Elizabeth Williams, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son saniyeye kadar mücadele ettikleri için gururlu olduğunu vurgulayan Fırat Okul, "Bütün oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Bu sezon iyi bir iş çıkardık. Bütün kulvarlarda final oynadık. Bu bizim için çok iyi bir iş. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Bu benim ikinci finalim. Biz Türkiye'de 'Allah'ın hakkı üçtür' deriz." şeklinde konuştu.

Elizabeth ise takımıyla gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mücadelemizle gurur duyuyorum. Önemli eksikliklerimiz vardı. Her zaman bu takım için elimden geleni yapacağım. Kaybetmek zor. Takım oyununda her zaman bir güzellik vardır. Bir hedefinizin olması ve takım halinde mücadele etmemiz, en çok minnettar olduğum şey."