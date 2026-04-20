Galatasaray Finalde Kaybetti

20.04.2026 00:51
Fırat Okul, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kaybetmesine rağmen sezonu gururla değerlendirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Opet'e 68-55 yenilen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenör Fırat Okul, sezon boyunca her kulvarda güzel mücadele ettiklerini söyledi.

Okul ile basketbolculardan Elizabeth Williams, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son saniyeye kadar mücadele ettikleri için gururlu olduğunu vurgulayan Fırat Okul, "Bütün oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Bu sezon iyi bir iş çıkardık. Bütün kulvarlarda final oynadık. Bu bizim için çok iyi bir iş. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Bu benim ikinci finalim. Biz Türkiye'de 'Allah'ın hakkı üçtür' deriz." şeklinde konuştu.

Elizabeth ise takımıyla gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mücadelemizle gurur duyuyorum. Önemli eksikliklerimiz vardı. Her zaman bu takım için elimden geleni yapacağım. Kaybetmek zor. Takım oyununda her zaman bir güzellik vardır. Bir hedefinizin olması ve takım halinde mücadele etmemiz, en çok minnettar olduğum şey."

Kaynak: AA

Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
