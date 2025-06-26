Galatasaray Formaları Tanıtıldı

Puma'nın Galatasaray için özel tasarladığı 2025/26 sezonu iç saha ve deplasman formaları, özel bir tanıtım filmiyle taraftarın beğenisine sunuldu.

Galatasaray, 2025/26 sezonu için hazırlanan formalarıyla yeni sezona güçlü bir giriş yapıyor. Bu yılki forma lansmanı, kulübün tarihi 5 yıldız başarısını eğlenceli bir kutlama dünyasıyla buluşturan özel bir kampanya kapsamında, dijital platformlarda yayınlanan video ve görseller aracılığıyla gerçekleştirildi. Galatasaray'ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, 5. yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği kampanya filminde; Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu.

Parçalı forma yeniden sahada

Galatasaray'ın 120 yıllık kültürünün sembollerinden biri olan klasik parçalı tasarım, bu sezon taraftarla yeniden buluştu. İç Saha Forması'nın ense kısmında yer alan "İlklerin ve Enlerin Takımı" yazısı, kulübün köklü tarihine gönderme yapıyor.

UEFA zaferine özel deplasman forması

Deplasman Forması, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı. UEFA kupası finalinden ilham alınan formanın ense bölümünde yer alan "23: 19: 32" detayı, Popescu'nun unutulmaz penaltısının ağlarla buluştuğu saat, dakika ve saniyeye işaret ediyor.

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği alternetif forma ise kampanyanın ikinci ayağı olarak daha sonra duyurulacak. - İSTANBUL