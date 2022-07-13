Galatasaray'da bugün Cenk Ergün'ün istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray Futbol Direktörü Ergün, bu iddiaları yalanladı.
İstifa iddiaları hakkında konuşan Cenk Ergün, "Asılsız bir haber çıktı, sonra onun devamı da geldi. İlk başta istifamı verip, başkanımızın kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. İstifa nasıl bir müessesedir; İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz. Hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor" dedi.
Transfer hakkında konuşan Galatasaray Futbol Direktörü Ergün, "Şu anda kamptayım, verilmiş olan görev doğrultusunda, takımımızla birlikteyiz. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamak için buradayız. Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları, anları değişebilir. Ben başından beri takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 'istifa' iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika