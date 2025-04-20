Galatasaray Fuzul Şampiyon!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Galatasaray Fuzul'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u kutluyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm sporcularımıza, ailelerine, antrenör ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.