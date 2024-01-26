Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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