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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
26.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:49
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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