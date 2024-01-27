 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve hücum çalışmasıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
27.01.2024 - 14:30,
Abone Ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Okan Buruk, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
13:04 Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement