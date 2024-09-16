Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır

Galatasaray, Gaziantep FK ile yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. - İSTANBUL
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