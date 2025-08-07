Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Gaziantep FK Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?