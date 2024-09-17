Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi

Galatasaray, Süper Lig'deki erteleme maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

17.09.2024 23:18
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Suat Güz

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 77 Jelert), Sanchez (Dk. 77 Nelsson), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Efe Akman), Mertens (Dk. 72 Kerem Demirbay), Yunus Akgün (Dk. 71 Yusuf Demir), Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit, Emre Taşdemir (Dk. 46 Mbakata), Sorescu (Dk. 87 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 79 Furkan Soyalp), Mirza Cihan (Dk. 46 Mandouki), Kenan Kodro (Dk. 70 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 11 Barış Alper Yılmaz, Dk. 26 Yunus Akgün, Dk. 76 Basthuayi (Galatasaray), Dk. 81 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 74 Kozlowski (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

64. dakikada Mertens'in aşırtma pasında ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Batshuayi, penaltı noktasına doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası dönen topu önünde bulan Mertens, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

76. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi üzerindeki Batshuayi'ye topu aktardı. Batshuayi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

81. dakikada Gazinatep FK, farkı 2'ye indirdi. Torreira'nın kaptırdığı topu önünde bulan Furkan Soyalp, Muslera'nın kaleden açıldığını gördü ve orta sahadan şut çekti. Bu vuruşta Uruguaylı kalecinin yetişemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi - Son Dakika

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